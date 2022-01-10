В Ингушетии разыскивают преступника, убившего 55-летнего мужчину

По данным следствия, 9 января текущего года около 20 часов 30 минут, неустановленное лицо, находясь на территории домовладения, расположенного в сельском поселении Долаково Назрановского района республики, причинило множественные ножевые ранения 55-летнему мужчине, от которых он скончался на месте.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица его совершившего.