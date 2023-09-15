Розыск

В Ингушетии разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми

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В Ингушетии разыскивают пропавших женщину и двух ее детей семи и двенадцати лет, сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

«14 сентября текущего года к уполномоченному по правам ребенка в Ингушетии Зареме Чахкиевой обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери 1986 года рождения, а также двух ее несовершеннолетних детей (9 и 12 лет)», — рассказал собеседник.

По его словам, многодетная мать пошла провожать старшую девочку в школу, и с тех пор о ней нет никакой информации. Женщина была в разводе. Четверо детей жили с ней, а старший сын с отцом.

Ведомство просит жителей региона посодействовать в установлении местонахождения матери и ее двух детей.

Отмечается, что желающие помочь в поиске пропавшей женщины с детьми могут звонить по телефону 8 (8734) 55-19-21.

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