В Ингушетии разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми

«14 сентября текущего года к уполномоченному по правам ребенка в Ингушетии Зареме Чахкиевой обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери 1986 года рождения, а также двух ее несовершеннолетних детей (9 и 12 лет)», — рассказал собеседник.

По его словам, многодетная мать пошла провожать старшую девочку в школу, и с тех пор о ней нет никакой информации. Женщина была в разводе. Четверо детей жили с ней, а старший сын с отцом.

Ведомство просит жителей региона посодействовать в установлении местонахождения матери и ее двух детей.

Отмечается, что желающие помочь в поиске пропавшей женщины с детьми могут звонить по телефону 8 (8734) 55-19-21.