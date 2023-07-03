В Ингушетии разыскивают сбытчика «солевого» наркотика

«Неизвестный мужчина сбыл местному жителю наркотическое средство апирролидиновалерофенон, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере).

Отметим, что сбыт наркотических средств в рамках п. «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ наказывается лишением свободы до пятнадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.