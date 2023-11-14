Спорт

В Ингушетии реализовали благотворительный проект «Поколение «Спортмастер»

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Спортмастер подарил жителям региона 5 спортивных площадок в 4 населенных пунктах республики. Комитет по делам молодежи выступил с инициативой обеспечить площадки инвентарем, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника, благодаря социальному проекту «Поколение «Спортмастер» спортивные площадки стали доступны в городах Назрани и Сунже, сельских поселениях Ачалуки и Плиево.

«Спортмастер считает крайне важным принимать участие в решении задач развития спортивной инфраструктуры регионов России, воспитания молодёжи, формирования у населения активной жизненной позиции и продвижения здорового образа жизни. Именно поэтому компания приняла решение подарить администрациям муниципальных образований спортивно-развивающее оборудование», — сообщил председатель КДМ Адам Мальсагов.

Напомним, ГК «Спортмастер» занимает устойчивые позиции в ТОП 3 ведущих спортивных компаний Европы и входит в ТОП 10 ведущих розничных спортивных компаний мира.

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