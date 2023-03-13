В Ингушетии реализовали очередной инвестиционный проект в сфере торговли

«Предпринимательский потенциал Сунжи увеличивается с каждым годом за счет появления новых торговых площадей. Объекты реализуются за счет привлечения новых частных вложений, и это показатель привлекательности Сунжи для инвесторов», — отметил градоначальник.

Отмечается, что объем инвестиций в объект составил 70 млн руб., торговый центр обеспечит более 10 рабочих мест. Его владелец Магомед Маштагов выразил слова благодарности администрации Сунжи за оказанную помощь и поддержку в реализации проекта.

В рамках торжественного открытия центра прошла экскурсия с демонстрацией ассортимента, производителей России, Турции и Китая.