Предпринимательство

В Ингушетии реализовали очередной инвестиционный проект в сфере торговли

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В городе Сунжа открыли торговый объект «Мой дом» при участии мэра Аслана Умарова, сообщили в администрации муниципального образования.

«Предпринимательский потенциал Сунжи увеличивается с каждым годом за счет появления новых торговых площадей. Объекты реализуются за счет привлечения новых частных вложений, и это показатель привлекательности Сунжи для инвесторов», — отметил градоначальник.

Отмечается, что объем инвестиций в объект составил 70 млн руб., торговый центр обеспечит более 10 рабочих мест. Его владелец Магомед Маштагов выразил слова благодарности администрации Сунжи за оказанную помощь и поддержку в реализации проекта.

В рамках торжественного открытия центра прошла экскурсия с демонстрацией ассортимента, производителей России, Турции и Китая.

 

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