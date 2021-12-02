В Ингушетии реализованы 6 программ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

Всего на территории республики реализуется 6 программ: «Платформа обратной связи», «Цифровизации мировых судов», «Услуги в электронном виде», «Система межведомственного электронного взаимодействия», «Обучение кадров» и «Централизованная система, обеспечивающая прием, учет и передачу информации между участниками».

«Мы заложили важную цифровую платформу, которая позволит нам в дальнейшем решать вопросы оперативно и в современном формате, что повлияет на эффективность работы всех министерств и ведомств. А также позволит населению пользоваться услугами в электронном виде, не выходя из дома, и сэкономив их время и ресурсы», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя достижения региона.

Ранее в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей, Президентом России был утвержден план стратегии цифровой трансформации.

Главам регионов Путин также поручил «разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления».

Необходимо отметить, что важным направлением реализации нацпроекта является цифровизация госуслуг и переход региона на надежную и современную IT-инфраструктуру.