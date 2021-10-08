В Ингушетии реализуется 80 мероприятий в рамках нацпроектов

По информации пресс-служба Главы и правительства республики, на заседании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина, было отмечено, что ключевыми мероприятиями являются строительство 9 детских садов на 1 980 мест и 16 объектов общего образования на 9 610 мест. А также поставка медоборудования в учреждения здравоохранения, в том числе, в сердечно-сосудистый и онкологический центры (порядка 35 единиц), закупка 18 передвижных мобильных медицинских комплексов и первый этап ликвидации свалки в городе Малгобеке.

Завершается капитальный ремонт Театра юного зрителя и ремонт Детской школы искусств в городе Назрани. Полное кассовое исполнение обеспечено по нацпроектам «Безопасные дороги» и «Цифровая экономика», а также по региональному проекту «Спорт — норма жизни» в составе нацпроекта «Демография».

Среди прочего, реконструированы автомобильные дороги регионального значения протяженностью 20,5 км, а по проекту поддержки фермеров предоставлена возможность реализации агростартапа субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

В части защиты бюджетных средств, выделенных в рамках реализации различных целевых программ и национальных проектов, ведутся соответствующие мероприятия на постоянной основе. Данная работа проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и контролирующими ведомствами, а также органами государственной власти и местного самоуправления республики.

По итогам заседания полномочным представителем Президенте России в СКФО даны поручения по недопущению коррупционной деятельности при реализации национальных проектов.

«С учетом складывающейся ситуации на данном направлении необходимо принять все необходимые меры для защиты выделяемых бюджетных средств от противоправных посягательств», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.