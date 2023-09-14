Донорство

В Ингушетии реализуется благотворительный проект «Марафон донора»

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В Ингушетии реализуется благотворительный проект «Марафон донора» в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В ходе акции волонтеры-медики, представители Министерства строительства Ингушетии прослушали лекцию о пользе сдачи крови и изъявили желание подключить сотрудников других ведомств к богоугодному делу.

Как сообщили в Коммолодежи республики, на протяжении дня волонтеры старательно обслуживали доноров, предоставляя подробную информацию о процессе сдачи крови. Медицинский персонал, который принимал кровь, работал внимательно и аккуратно, создавая комфортные условия для доноров.

Что же касается участников-доноров, то их отзывы об этой акции были положительными. Многие из них отметили быструю и профессиональную работу медицинского персонала, а также дружелюбие волонтеров. Они выразили свою радость и гордость за возможность сделать что-то доброе и полезное для общества.

«Донорская акция стала настоящим успехом. Множество щедрых людей собрались вместе, чтобы отдать свою кровь и помочь тем, кто в ней нуждался», — подчеркнул директор регионального ресурсного центра Назир Галаев.

Всего в прошедшей акции приняло участие более 50 доноров. Это означает, что множество пациентов смогут получить необходимую им кровь и поддержку. Отдельно стоит отметить, что многие из доноров пообещали вернуться и участвовать в следующих донорских акциях.

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