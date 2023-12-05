В Ингушетии реализуется более 10 крупных проектов в сфере АПК на 21 млрд рублей

Как отметил на своей пресс-коференции по итогам текущего года Глава республики Махмуд-Али Калиматов, наиболее крупными из них являются ООО «Сад-гигант Ингушетия» (создано 1,5 тыс. рабочих мест), АО «Агрокомплекс Сунжа», птицеводческий комплекс «Южный», ООО «Алмавит Фрут» и другие.

«Также начаты работы по одобренным на инвестиционном совете проектам: элеваторный комплекс для хранения зерна, строительство завода по переработке грецкого ореха, комплекса по производству ягодной продукции, первой очереди мукомольного комбината в городе Карабулаке», — рассказал руководитель региона.

Он отметил, что в последние годы республика показывает хорошие результаты в сфере АПК.

«Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) на январь-сентябрь 2023 года составил 14,5 млрд рублей (аналогичный период 2022 года — 14,2 млрд рублей). Динамика производства — 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. В 2022 году мы полностью обеспечили население картофелем (121%), фруктами (115,8%), а также молоком (на 83,6%), овощами (на 14,3%), яйцами (на 21%)», — добавил Махмуд-Али Калиматов.