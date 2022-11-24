В Ингушетии реализуется проект министерства цифрового развития «Госвеб»

Об этом в ходе рабочей встречи Махмуд-Али Калиматову сообщил в ходе рабочей встречи министр промышленности и цифрового развития республики Бадма Дорджиев, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

По его словам, перевод сайтов на цифровую площадку «Госвеб» обеспечивает безопасное хранение данных, размещаемых на федеральных серверах, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов с помощью гибкого визуального конструктора в современном дизайне, стандартизацию и унифицированную навигацию. Одним из этапов внедрения платформы в каждом регионе является бесплатное онлайн-обучение по ведению страниц и техническая поддержка.

«Проект позволяет создать качественный и удобный, а главное безопасный сайт. Вход в личный кабинет на платформе производится через авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации, что позволяет обеспечить безопасность против несанкционированного доступа к сайту организации. Сегодня к платформе подключилось 45 органов местного самоуправления и 135 общеобразовательных учреждений в регионе, а также организована региональная техническая поддержка по вопросам наполнения типовых форм», — отметил Дорджиев.

Глава республики считает, что нацпроекты дали регионам возможность интенсивного развития в социально-экономической сфере. «Проект «Цифровая экономика» не стал исключением. Полный переход всех государственных Интернет-ресурсов на единую площадку даст региону ряд преимуществ, в частности, это экономия бюджетных средств на разработку и содержание сайтов, а также решит вопрос обеспечения информационной безопасности», — сказал Калиматов.

Он также отметил, что в ближайшее время в республике будет создан региональный единый портал государственной власти, который объединит сайты Главы и правительства, органов исполнительной и муниципальной власти. Он станет общей площадкой как для госорганов, так и для граждан, которым необходимо получить официальную информацию о деятельности всех органов республиканской власти.

«Мы рассматриваем возможность дублирования республиканского информационного ресурса и на ингушском языке. Это необходимо для сохранения, развития и популяризации нашего родного языка. Важно его реализовать к 100-летию образования ингушской государственности», — подчеркнул Глава.

Перевод официальных сайтов муниципалитетов и образовательных организаций, включенных в проект «Госвеб», планируется завершить до конца 2022 года. Следующим этапом проекта станет подключение дошкольных образовательных организаций и учреждений здравоохранения.

«Госвеб» — это единая облачная платформа сайтов органов местного самоуправления и бюджетных учреждений на базе портала государственных услуг.