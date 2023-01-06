В Ингушетии реализуется проект по популяризации родного языка

Данный проект стал победителем Всероссийского грантового конкурса в 2022 году и призван популяризировать родной язык на мобильных устройствах платформы Android.

Команда партнер «Интензибэн» создала тестовый вариант программы на русском языке. В ранее созданном концепте игры были сделаны корректировки и успешно внедрен словарь русского языка, также проведена озвучка слов. С 2023 года команда проекта начинает внедрение ингушского языка, после чего будет проведено тестирование на различных мобильных устройствах.

«Без сомнения данный проект станет отличным толчком для популяризации ингушского языка среди нашей молодежи», — подчеркнули автор идеи Адам Дугиев.