В Ингушетии реализуется шесть крупных инвестиционных проектов

По его словам, полностью реализовано два инвестпроекта — завод по изготовлению алюминиевых профилей «РИАК» и лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», запущена первая очередь птицекомплекса «Южный» и в тестовом режиме работает завод алюминиевых сплавов «РИАЛ».

По остальным проектам готовность составляет от 50 до 98%. В совокупности на предприятиях будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Сегодня удалось трудоустроить 375 человек.

Далее детальные отчеты представили предприниматели и обозначили проблемные вопросы.

Фурсов обратил внимание на положительную динамику и значительные изменения, произошедшие в последние годы, включая строительство социально значимых объектов, промышленных предприятий.

В то же время он заметил, что рабочие процессы идут недостаточно быстро. По мнению зампреда, необходимо устранить отставание и ускорить реализацию проектов, использовав все финансовые механизмы и ресурсы.

«Экономика региона требует рабочих мест, новой номенклатуры продукции и новых поступлений в бюджет. У республики большой потенциал, для его раскрытия Главой республики делается все возможное. И нам нужно наращивать темпы работы — это будет и улучшать деловой климат, привлекать инвесторов, и способствовать конкуренции тех предприятий, которые уже созданы», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Фурсов поручил проработать модель финансовых инструментов, которые можно использовать — будь то поддержка Фонда промышленности, субсидии и прочее, в том числе министерству экономического развития указано довести до предпринимателей все меры поддержки.

Отметим, что все проекты реализуются в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы».

На совещание были приглашены представители делового сообщества, среди которых председатель ингушского отделения «Деловой России» Юсуп Погоров, президент Союза «Торгово-промышленной палаты» Радмила Нальгиева и другие.