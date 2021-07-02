В Ингушетии реализуется социальный проект для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

«Основная цель социального проекта «Наперекор судьбе» — это организация досуга молодых многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе его реализации мы планируем провести серию мастер-классов для создания эффективной модели профилактики и системы реабилитации и социализации молодых семей, укрепления семейных ценностей», — сказал он.

В серию мастер-классов входит приготовление пиццы, гонконгских вафель, венских вафель, шоколада, сладких орехов, мохито и коктейлей.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Проблема социализации наиболее актуальна среди молодых семей из социально уязвимых слоев. Это связано с низкой адаптивной способностью (особенно у детей, оставшихся без попечения родителей) к меняющимся условиям жизни, неуверенностью в себе, отсутствием доверительных отношений с взрослыми, в том числе и с родителями», — считает Саид Дарсигов.

Известно, что среди воспитанников детских домов и учреждений интернатского типа широко распространены инфантилизм и иждивенчество, сформированные существующей системой, мешающей им активно встраиваться в жизнь общества.

— С учетом этих особенностей, в основу проекта положена идея стимулирования социальной, творческой и кулинарной активности молодых семей города Назрани в реализации общественно полезных дел на основе творческой деятельности, — подчеркнул руководитель проекта.