В Ингушетии реализуется социальный проект «Не словом, а делом»

Как сообщили в Коммолодёжи республики, основная задача проекта — вовлечение студентов ссузов и вузов из числа нетрудоустроенной молодежи в состав Российских студенческих отрядов.

«Проект «Не словом, а делом» направлен на выявление имеющихся вакансий в крупнейших предприятиях и трудоустройства незанятой и не информированной молодёжи Ингушетии», — рассказал Адам Ярижев.