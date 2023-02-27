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В Ингушетии реализуется социальный проект «Не словом, а делом»

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В Ингушетии реализуется социальный проект «Не словом, а делом» Адама Ярижева, который стал победителем грантового конкурса от Росмолодёжи на форуме «Таргим-2022».

Как сообщили в Коммолодёжи республики, основная задача проекта — вовлечение студентов ссузов и вузов из числа нетрудоустроенной молодежи в состав Российских студенческих отрядов.

«Проект «Не словом, а делом» направлен на выявление имеющихся вакансий в крупнейших предприятиях и трудоустройства незанятой и не информированной молодёжи Ингушетии», — рассказал Адам Ярижев.

Следить за ходом реализации проекта можно на официальной странице РСО РИ.

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