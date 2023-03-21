В Ингушетии реализуют проект по подготовке кадрового резерва из студентов ИнгГУ

Как сообщили в Центре управления регионом, «Кавказ. Кадры» — это место встречи молодых специалистов-гуманитариев с экспертами-наставниками и заинтересованными работодателями. Проект реализуется АНО «ЛОП» при поддержке Фонда президентских грантов.

Отмечается, что ректор ИнгГУ Фатима Албакова поддержала идею проекта и высоко оценила перспективу его реализации. Руководитель ЦУР Республики Ингушетия Магомед Мальсагов отметил, что проект сам по себе очень интересный и полезный в целом как для ЦУР, так и для региона. По его словам, в регионе имеется большой кадровый кризис специалистов по информационному направлению, и благодаря этому проекту появится возможность самим взрастить достойные кадры.

«Студенты ИнгГУ отличаются своим креативным и нестандартным подходом к различным ситуациям, и поэтому я уверен, что мы заинтересуем ребят работой. Студентов, которые будут отобраны на стажировку, мы максимально обучим по необходимым направлениям и включим в свой кадровый резерв», — сказал Магомед Мальсагов.