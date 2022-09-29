Инвестиционный форум

В Ингушетии реализуют проект по выращиванию клубники почти на 829 млн руб.

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Власти республики в рамках регионального экономического форума «Деловая Ингушетия — 2022» в Назрани заключили соглашение с ООО «Назрань» о реализации проекта по выращиванию садовой клубники с объемом производства 970 тонн в год, передал корреспондент газеты «Ингушетия».

Основной целью проекта является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преимущественно садовой клубники, для удовлетворения потребности в продуктах питания на территории юга России.

Реализация проекта планируется в рамках стратегии импортозамещения, которая опирается на развитие собственного производства с учетом международных санкций, создавших благоприятные условия для развития отечественного производства.

Общая стоимость проекта более 829 млн руб. Предприятие с объемом производства 970 тонн в год планируется запустить в ингушском селе Яндаре. Срок реализации проекта 2022 — 2024 годы. ООО «Назрань» намерено создать более полусотни новых рабочих мест.

На первоначальном этапе инвестор решил выращивать клубнику сорта Альба. В дальнейшем предполагается расширение ассортимента плодово- ягодной продукции за счет выращивания малины, ежевики, физалиса и пр. ягодных культур. Выбранная технология позволяет выращивать широкую номенклатуру фруктов, ягод и овощей.

Основной целью проекта является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции для удовлетворения внутренней потребности в продуктах питания на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Продукцию планируют продавать организациям розничной торговли, общественного питания, кондитерским и косметологическим предприятиям.

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