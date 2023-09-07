Права человека

В Ингушетии ребенку-инвалиду вернули пенсию после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат уполномоченного по правам человека по региону добился восстановления прав ребенка с ОВЗ на получение пенсии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В ведомство поступило заявление местной жительницы о том, что до января 2023 года ее сыну выплачивалась пенсия по инвалидности. С того времени приостановили пенсионное обеспечение, кроме ежемесячной денежной выплаты в размере 3500 рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина обратилась в республиканское отделение Социального фонда России. Сотрудники фонда сообщили, что из-за отсутствия регистрации по месту жительства сына его пенсия приостановлена.

Как отметил собеседник издания, после регистрации ребенка в марте 2023 года с необходимым пакетом документов заявительница повторно обратилась в СФР по республике, но ее вопрос решить не удалось. Специалисты учреждения уведомили о том, что документы сына отправлены в отделение Социального фонда России по Волгоградской области и что они занимаются этим вопросом, по которому до сих пор нет ответа.

Отмечается, что в ходе рассмотрения заявления аппаратом УПЧ в республике в Социальный фонд России направлен запрос о предоставлении информации и обоснованной позиции по существу жалобы.

По результату его рассмотрения с 9 марта текущего года возобновлена выплата социальной пенсии по инвалидности сыну заявительницы в размере 30 тыс. 708 руб. Доплата пенсионных выплат за неучтенный период осуществлена в августе текущего года в размере 189 тыс. 238 руб.

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