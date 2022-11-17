В Ингушетии ребенок-инвалид получил жизненно важное лекарство лишь после вмешательства прокуратуры

«Прокуратура провела проверку по обращению матери малолетнего ребенка-инвалида о нарушении его прав на бесплатное лекарственное обеспечение. Установлено, что ее малолетнему сыну, страдающему тяжелым органическим заболеванием центральной нервной системы, врачебной комиссией рекомендовано непрерывное лечение препаратом «Клобазам» по льготным рецептам врачей по месту жительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем не менее врач-педиатр территориальной амбулатории не выписал заявительнице рецепт на вышеуказанный лекарственный препарат.

«В связи с этим прокуратура района внесла представление в медицинское учреждение», — добавили в надзорном ведомстве.

В результате вмешательства прокуратуры права мальчика-инвалида восстановлены, он обеспечен лекарственным препаратом, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.