Происшествие

В Ингушетии ребенок попал в реанимацию после отравления угарным газом

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Два человека госпитализированы в результате отравления угарным газом в частном доме в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в ГУМЧС по региону в пятницу.

«В 17:20 поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Назрановского района об отравлении семьи угарным газом в сельском поселении Долаково», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, по прибытии на место инцидента дежурная служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» установила, что из- за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом.

В результате происшествия пострадали два человека, в том числе ребенок.

Состояние взрослого стабильное, ребенок находится в реанимации.

Утечка устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту отравления угарным газом матери и ее малолетнего ребенка проводится проверка.

«По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы. На место происшествия выезжал прокурор Назрановского района Руслан Аушев», — сказал представитель надзорного ведомства.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, а также соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Кроме того, ведомство даст оценку исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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