ДТП

В Ингушетии ребенок попал в травматологию после наезда иномарки

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В городе Назрани Ингушетии водитель BMW совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок госпитализирован в травматологическое отделение ДРКБ, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«Вечером 13 ноября в Назрани по улице Столичная водитель BMW совершил наезд на ребенка. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение ДРКБ Назрани», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент неизвестно, где переходил дорогу ребенок: по пешеходному переходу или в неположенном месте.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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