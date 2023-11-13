В Ингушетии ребенок попал в травматологию после наезда иномарки
В городе Назрани Ингушетии водитель BMW совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок госпитализирован в травматологическое отделение ДРКБ, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.
«Вечером 13 ноября в Назрани по улице Столичная водитель BMW совершил наезд на ребенка. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение ДРКБ Назрани», — рассказал собеседник.
По его словам, на данный момент неизвестно, где переходил дорогу ребенок: по пешеходному переходу или в неположенном месте.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.