В Ингушетии ребенок попал в травматологию после наезда иномарки

«Вечером 13 ноября в Назрани по улице Столичная водитель BMW совершил наезд на ребенка. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение ДРКБ Назрани», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент неизвестно, где переходил дорогу ребенок: по пешеходному переходу или в неположенном месте.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.