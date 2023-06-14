В Ингушетии рецидивистка из Грозного получила 3,5 года колонии за мошенничество на 350 тыс. руб.
В Ингушетии ранее неоднократно судимая 26-летняя жительница Грозного признана виновной в совершении двух эпизодов мошенничества, с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Злоумышленница в январе прошлого года в городе Сунжа, под видом осуществления звонка матери, попросила у незнакомого мужчины мобильный, куда внесла изменения в телефонной книге и записала свой номер под именем знакомого врача, а затем совершила исходящий звонок себе, с целью его фиксации и использования в своих корыстных целях. Вскоре она позвонила на номер телефона последнего, представившись его знакомой, попросила одолжить 100 тыс. рублей, с условием, что она вернет их в течение нескольких дней, попросив передать деньги ее племяннице. Затем под видом той самой племянницы врача завладела денежными средствами, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
Также она, представившись знакомой по телефону, ввела в заблуждение местного жителя и попросила его оставить 250 тыс. рублей в магазине по продаже канцелярских товаров, обещая в тот же день вернуть в счет долга 3350 долларов США. Мужчина передал продавцу магазина, неосведомленному о совершении преступления, указанную денежную сумму, которую она через свою подругу вскоре оттуда забрала.
Деньгами мошенница распорядись по своему усмотрению, а долг потерпевшим не вернула, после чего они обратились за защитой своих прав в полицию.
С учетом позиции государственного обвинителя, приговором Сунженского районного суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.