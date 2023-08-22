В Ингушетии рецидивистка подозревается в присвоении одежды и ювелирных изделий

Отмечается, что к участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что с декабря 2022 года по январь 2023 текущего незнакомая женщина причинила ей материальный ущерб.

Подозреваемая купила в городском магазине в долг серебряные украшения, духи, сумочку, обувь и одежду на 55 тыс. 500 рублей, по настоящее время оплату не произвела и товар не вернула.

В действиях злоумышленницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России, говорится в релизе.