Дорога

В Ингушетии реконструируется дорога, ведущая к птицеводческому комплексу «Южный»

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В Ингушетии реконструируется дорога, ведущая к птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе, протяженностью 16,705 км.

Как сообщает пресс-служба министерства автомобильных дорог республики, на участке 8 км выполнены работы по устройству дорожной одежды из ПГС. В ближайшее время начнется укладка асфальтобетонного покрытия. Реконструкция проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Благодаря реализации данной программы у нас есть возможность развивать подъездные дороги к объектам сельского хозяйства, что несомненно повышает развитие экономики региона. В текущем году мы намерены привести в нормативное состояние несколько подобных дорог», — отметил министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов.

В Минавтодоре напомнили, что в текущем году по названной госпрограммы близятся к завершению работы на объекте реконструкции автодороги «Подъезд к ССПК Юг-Агро».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике раньше сроков завершили все работы, запланированные в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приведены в нормативное состояние 10 участков улично-дорожной сети протяженностью 28 км.

Ингушетия принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года, уже третий год занимая лидирующие позиции. За пять лет в нормативное состояние приведены свыше 200 километров автодорог.

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