В Ингушетии реконструируют дорогу «Сурхахи-Яндаре» протяженностью 2 км

«Речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги «Сурхахи-Яндаре». Артерию обновят в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — сказал представитель кабинета министров региона.

По его словам, капитально дорогу не ремонтировали очень давно. Время от времени на проезжей части проводился лишь ямочный ремонт, новый асфальт укладывали поверх старого.

Сейчас подрядчики проводят работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и устройству основания. Далее уже пройдет обустройство двух слоев асфальта.

Подрядной организации предстоит выполнить большой объём работ.

Отдельное внимание при этом уделят повышению безопасности дорожного движения. На объекте проведут укладку нового тротуара протяжённостью 1,9 км, установят барьерные ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и светофорные объекты типа Т7. Также на проезжей части будет нанесена дорожная разметка из термопластика.

По информации Минавтодора, объект — переходящий на следующий год, но основные виды работ планируется завершить до конца текущего года при благоприятных погодных условиях.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в октябре в Назрановском районе после реконструкции ввели в эксплуатацию межмуниципальную автодорогу «Экажево — Сурхахи» с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова. Капремонт провели по федеральной программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На участке заменили и укрепили основание и уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя толщиной 19 сантиметров.

Кроме того, появились тротуары, обустроены остановки с павильонами, установлены отбойники и новые знаки, нанесена разметка термопластиком.

«Ингушетия за последние годы заметно улучшила состояние своих дорог благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и помощи федерального центра. Вот уже три года подряд регион в тройке лучших регионов в этом направлении», — отметил Калиматов во время церемонии.

По данным пресс-службы, за три года республике обновили более 180 км дорог.