В Ингушетии реконструируют мечеть для посетителей пациентов больницы

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В Сунже за счет собственных средств мецената полностью обновят молельный дом при центральной районной больнице, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации.

«Мэр города Аслан Умаров вместе со своим заместителем Халидом Бековым и специалистами администрации проинспектировал ход реконструкции мечети при больнице в Сунже. Масштабные работы начаты совсем недавно благодаря финансированной поддержке мецената», — сказал собеседник издания.

По его данным, на площадке уже завершен демонтаж кровли, пола и старых окон.

Для удобств молящихся принято решение расширить комнату омовения. Предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин. Минарет сооружения станет выше до 6 метров, а фасад здания облицуют дагестанским камнем.

Завершающим этапом реконструкции станет благоустройство территории молельного дома. Мечеть в основном рассчитана для посетителей пациентов медучреждения.

Власти Сунжи от имени горожан выразили признательность благотворителю за помощь и оказываемую поддержку в этом богоугодном деле.

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