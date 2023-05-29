В Ингушетии реконструируют мечеть для посетителей пациентов больницы
В Сунже за счет собственных средств мецената полностью обновят молельный дом при центральной районной больнице, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации.
«Мэр города Аслан Умаров вместе со своим заместителем Халидом Бековым и специалистами администрации проинспектировал ход реконструкции мечети при больнице в Сунже. Масштабные работы начаты совсем недавно благодаря финансированной поддержке мецената», — сказал собеседник издания.
По его данным, на площадке уже завершен демонтаж кровли, пола и старых окон.
Для удобств молящихся принято решение расширить комнату омовения. Предусмотрены отдельные помещения для мужчин и женщин. Минарет сооружения станет выше до 6 метров, а фасад здания облицуют дагестанским камнем.
Завершающим этапом реконструкции станет благоустройство территории молельного дома. Мечеть в основном рассчитана для посетителей пациентов медучреждения.
Власти Сунжи от имени горожан выразили признательность благотворителю за помощь и оказываемую поддержку в этом богоугодном деле.