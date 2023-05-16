В Ингушетии решили открыть новые здания Дома ветеранов и центра соцобслуживания пожилых

«В 2023 году планируется строительство стационарного корпуса Республиканского центра соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Малгобеке на 50 мест и второго корпуса социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов на 50 мест в селе Сурхахи», — сказал Сластенин.

По словам премьер-министра республики, для строительства упомянутых объектов отведены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения госэкспертизы.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в республике с помощью федерального центра проводится модернизация материально-технической базы социального обслуживания граждан.

«Вопросам соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организации отдыха наших детей уделяем самое пристальное внимание. В летний период 2022 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 5 тыс. детей и подростков (34 пришкольных лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций — 3528 детей, и 3 стационарных лагеря круглосуточного пребывания — 1479 детей)», — заявил Махмуд-Али Калиматов, комментируя отчет правительства в республиканском парламенте.

По его словам, путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей.

«Запланирована реновация горного лагеря «Эрзи». Мы обсуждали эту тему с владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым во время выезда в Джейрахский район. Микаил Сафарбекович, как и в других направлениях, окажет нам помощь в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. На эти цели фонд «Сафмар» выделит более 300 млн рублей. К этой работе будем подключать как московских специалистов, так и местных жителей», — сказал руководитель региона.

Строительные работы на территории лагеря специалисты начнут с 1 апреля. Сдача комплекса для отдыха детей планируется в апреле 2024 года. Первую смену после масштабного обновления там можно будет принять в следующем летнем сезоне.

В Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств спонсоров приобретена система, предназначенная для обеспечения роботизированной терапии пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Данная система может использоваться также при неврологической реабилитации.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» власти республики увеличили вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса, но этого недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление порой очередь может достигать до более 800 человек. В этом году будет построен еще один корпус на полсотни мест. Учреждение сможет принимать 130 человек, добавил Глава Ингушетии.

Он заявил, что с появлением нового корпуса в 2023 году, соответственно, увеличится и штат сотрудников, будут предоставляться современные качественные условия проживания и оказание медико-реабилитационных услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, реабилитированных лиц.

Напомним, социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики.