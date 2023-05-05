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В Ингушетии родным 6 погибших в зоне СВО бойцов передали ордена Мужества

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В зале Славы администрации Главы и правительства Ингушетии в Магасе руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Захаров передали ордена Мужества родным 6 погибших в зоне СВО бойцов.

«Каждый из ребят, чей подвиг отмечен посмертной государственной наградой — безгранично родной и близкий для нас человек. Сегодня наши сердца полны противоречивых чувств — это и скорбь невосполнимой потери, и одновременно гордость за их героизм, стойкость и мужество», — сказал Калиматов.

Он напомнил, что в Вооруженных силах России, ее правоохранительных и силовых структурах, с давних времен достойно служат лучшие представители Ингушетии.

«Они воины без страха и упрека, которые в трудные времена всегда встают на защиту родной страны, ее безопасности и мирной жизни. Эти лучшие качества они получили благодаря достойному воспитанию родителей, вырастивших настоящих мужчин, способных решать сложнейшие и ответственные задачи. Словами невозможно передать степень безмерного уважения к их подвигу. Желаю всем родным и близким сил, терпения и здоровья. Власти республики всегда будут помогать семьям наших военнослужащих, оказывать необходимую им помощь», — подчеркнул Глава республики.

Командующий округом, в свою очередь, выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил их за воспитание достойных представителей своего народа.

«Память о ваших сыновьях, отцах сохранится не только у сослуживцев, но и у всех нас. Мы не забудем, как они не отступили перед врагом, боролись до конца и пожертвовали собой ради нашей с вами мирной жизни», — отметил Захаров.

«Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров приехал к нам сегодня в республику, чтобы вручить посмертные награды родным погибших военнослужащих из Ингушетии. Это очень тяжелая миссия, но, несмотря на это, Сергей Юрьевич каждый раз находит время, чтобы лично встретиться с семьями этих мужественных ребят и сказать им слова поддержки, проявить заботу о них», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его мнению, мужество и отвага ингушских бойцов пример для подрастающего поколения. Своими подвигами они внесли самый убедительный вклад в их патриотическое воспитание.

«Для республики, и в первую очередь для семей этих военнослужащих очень важно знать, что о них помнят, а также заботятся об их семьях на высоком уровне. Он (Захаров) искренне благодарил родителей за воспитание таких достойных ребят, восхищался их мужеством и заверил, что всегда готов помочь детям, вдовам, матерям своих сотрудников, погибших при исполнении служебного долга», — отметил Глава Ингушетии.

Он заверил, что власти республики всегда будут помогать семьям военнослужащих, оказывать необходимую им помощь.

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