В Ингушетии росгвардейцы обеспечили правопорядок в День России

Почетными гостями торжественного мероприятия были руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, представители администрации Главы и правительства республики, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов, общественники, жители Ингушетии.

Глава региона поздравил жителей и гостей республики с государственным праздником, выразил благодарность правоохранителям, выполняющим свой служебный долг.

Росгвардейцы предварительно обследовали места массового пребывания граждан и прилегающую к ним территорию, затем приняли участие в мероприятиях по охране общественного порядка во время празднования.

Маршруты экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения мероприятий с целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности. Благодаря слаженным действиям представителей правоохранительных органов нарушений общественного порядка допущено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.