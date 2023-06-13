Безопасность

В Ингушетии росгвардейцы обеспечили правопорядок в День России

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В праздничном мероприятии, которое состоялось на площади перед муниципальным Дворцом культуры города Назрани накануне, приняли участие сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии.

Почетными гостями торжественного мероприятия были руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, представители администрации Главы и правительства республики, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов, общественники, жители Ингушетии.

Глава региона поздравил жителей и гостей республики с государственным праздником, выразил благодарность правоохранителям, выполняющим свой служебный долг.

Росгвардейцы предварительно обследовали места массового пребывания граждан и прилегающую к ним территорию, затем приняли участие в мероприятиях по охране общественного порядка во время празднования.

Маршруты экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения мероприятий с целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности. Благодаря слаженным действиям представителей правоохранительных органов нарушений общественного порядка допущено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

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