В Ингушетии росгвардейцы обеспечили правопорядок в День России
В праздничном мероприятии, которое состоялось на площади перед муниципальным Дворцом культуры города Назрани накануне, приняли участие сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии.
Почетными гостями торжественного мероприятия были руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, представители администрации Главы и правительства республики, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов, общественники, жители Ингушетии.
Глава региона поздравил жителей и гостей республики с государственным праздником, выразил благодарность правоохранителям, выполняющим свой служебный долг.
Росгвардейцы предварительно обследовали места массового пребывания граждан и прилегающую к ним территорию, затем приняли участие в мероприятиях по охране общественного порядка во время празднования.
Маршруты экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения мероприятий с целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности. Благодаря слаженным действиям представителей правоохранительных органов нарушений общественного порядка допущено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.