Экология

В Ингушетии Росприроднадзором выявлены нарушения природоохранного законодательства

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По результатам проведенной проверки специалистами лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» был проведен отбор проб воды реки Сунжа на предмет оценки степени загрязнения воды, в результате которого выявлено превышение предельно допустимых концентраций в районе выпуска МУП «Водоканал города Магас» в границах села Экажево и ГУП «Ингушрегионводоканал» в границах сельского поселения Троицкое.

Как сообщила пресс-служба экологического ведомства газете «Ингушетия», предприятиями не соблюдаются требования в области охраны окружающей среды, и материалы направлены в прокуратуру Ингушетии для принятия необходимых мер.

«В отношении юридического лица МУП «Водоканал города Магас» возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, а управлением Росприроднадзора по РИ вынесен штраф в размере 150 тыс. рублей. Также в отношении ГУП «Ингушрегионводоканал» и администрации города Сунжи вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды», — рассказал собеседник издания.

На основе результатов проверки нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству России.

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