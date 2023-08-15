В Ингушетии Росприроднадзором выявлены нарушения природоохранного законодательства

Как сообщила пресс-служба экологического ведомства газете «Ингушетия», предприятиями не соблюдаются требования в области охраны окружающей среды, и материалы направлены в прокуратуру Ингушетии для принятия необходимых мер.

«В отношении юридического лица МУП «Водоканал города Магас» возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, а управлением Росприроднадзора по РИ вынесен штраф в размере 150 тыс. рублей. Также в отношении ГУП «Ингушрегионводоканал» и администрации города Сунжи вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды», — рассказал собеседник издания.

На основе результатов проверки нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству России.