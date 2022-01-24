В Ингушетии рост поголовья КРС в 2021 году составил около 6 %

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года почти на 6% выросла численность КРС, составив боле 73 тыс. голов. Численность овец и коз увеличилась на 5,3% и составила 308 562 головы. Поголовье птицы всех видов составило 354 274 головы, что на 101,6% больше соответствующего периода позапрошлого года.

Между тем, доля в общем поголовье скота и птицы индивидуального подворья составляет 51% по крупному рогатому скоту, в том числе по коровам — 42,6%, овцам и козам — 18,9% и птице всех видов — 54,9%.

«Мы сделали ставку на развитие животноводческой отрасли АПК и не ошиблись. Подобные успехи радуют, необходимо сейчас не сбавлять темп, чтобы и этот год оказался столь же продуктивным», — прокомментировал достижения Минсельхоза Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что также наблюдается рост за прошлый год и в производстве основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. Всего в республике произведено мяса скота и птицы на убой в живом весе более 8 тыс. тонн, что составляет 109,5%, молока на 17,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Продуктивность дойного стада по средним показателям в сельхозпредприятиях региона за период с января по декабрь 2021 года составила около 5935 кг, против 5877 за аналогичный период 2020 года, что составляет 101%.