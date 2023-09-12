Мошенничество

В Ингушетии руководитель частной фирмы подозревается в хищении более 1,5 млн рублей

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Руководитель подрядной организации в Ингушетии подозревается в хищении более 1,5 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике.

Отмечается, что в июле 2019 года мужчина, возглавляя частную строительную фирму, заключил контракт с администрацией Назрани на благоустройство городской среды. Однако в процессе работы были нарушены условия контракта и путем мошеннических действий похищена особо крупная сумма денег.

На данный момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России и ведутся следственно-разыскные мероприятия.

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