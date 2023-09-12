В Ингушетии руководитель частной фирмы подозревается в хищении более 1,5 млн рублей

Отмечается, что в июле 2019 года мужчина, возглавляя частную строительную фирму, заключил контракт с администрацией Назрани на благоустройство городской среды. Однако в процессе работы были нарушены условия контракта и путем мошеннических действий похищена особо крупная сумма денег.

На данный момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России и ведутся следственно-разыскные мероприятия.