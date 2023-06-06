В Ингушетии руководитель строительной фирмы получил условный срок за хищение 2,6 млн руб.

Установлено, что недобросовестный подрядчик при выполнении контракта по строительству домов культуры в сельских поселения Долаково и Барсуки Назрановского района по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках нацпроекта «Культура» составил акты, завысив объемы работ на более чем 2,6 млн рублей.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Гражданский иск о взыскании причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.