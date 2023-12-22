В Ингушетии с 1 января 2024 года повысят МРОТ на 18,5%
В уходящем году в республике минимальный размер оплаты труда составлял 16 242 рубля. С 1 января 2024 года он будет проиндексирован на 18,5% и достигнет 19 242 рублей. Об этом было сообщено на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством первого заместителя премьер-министра Олега Фурсова, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Отмечается, что в течение трех месяцев координаторы комиссии рассматривали проект нового трехстороннего соглашения на 2024-2026 годы между кабинетом министров республики, союзом промышленников и предпринимателей, а также объединением организаций профсоюзов.
Олег Фурсов напомнил, что в этом году истекает срок действия предыдущего соглашения, в новом документе актуализировали все пункты. Он выразил уверенность, что это позволит более эффективно решать проблемы в сфере социально-трудовых отношений, будет способствовать сохранению стабильности в рабочих коллективах.
«Наша задача сделать все возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу и внимание со стороны власти, работодателей и профсоюзов», — подчеркнул вице-премьер.
Сторонами социального партнерства единогласно принято решение о подписании нового соглашения до конца года, оно вступит в силу 1 января 2024 года. Проект документа, дополненный 108 новыми пунктами, содержит 190 обязательств.