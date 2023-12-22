В Ингушетии с 1 января 2024 года повысят МРОТ на 18,5%

Отмечается, что в течение трех месяцев координаторы комиссии рассматривали проект нового трехстороннего соглашения на 2024-2026 годы между кабинетом министров республики, союзом промышленников и предпринимателей, а также объединением организаций профсоюзов.

Олег Фурсов напомнил, что в этом году истекает срок действия предыдущего соглашения, в новом документе актуализировали все пункты. Он выразил уверенность, что это позволит более эффективно решать проблемы в сфере социально-трудовых отношений, будет способствовать сохранению стабильности в рабочих коллективах.

«Наша задача сделать все возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу и внимание со стороны власти, работодателей и профсоюзов», — подчеркнул вице-премьер.

Сторонами социального партнерства единогласно принято решение о подписании нового соглашения до конца года, оно вступит в силу 1 января 2024 года. Проект документа, дополненный 108 новыми пунктами, содержит 190 обязательств.