В Ингушетии с 18 по 28 октября пройдет «Неделя киберграмотности»

Вебинары и интерактивы пройдут для детей и их родителей, студентов, взрослых и людей серебряного возраста, а также для педагогов, волонтеров финансового просвещения и всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, на онлайн-мероприятиях эксперты расскажут, как распознать мошенника и не стать его жертвой, как безопасно совершать покупки в интернете, что делать, если вас или ваших близких все-таки удалось обмануть. Участники вебинаров узнают о распространенных психологических уловках и почему люди сами отдают аферистам свои сбережения, а также окунутся в историю финансового мошенничества.

«Неделю киберграмотности» открывает марафон квестов «Кибермошенники», «Финансовые пирамиды» и «Черные кредиторы», а далее в течение всей недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены.