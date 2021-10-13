В Ингушетии с 18 по 28 октября пройдет «Неделя киберграмотности»

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Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности с 18 по 28 октября проводит «Неделю киберграмотности».

Вебинары и интерактивы пройдут для детей и их родителей, студентов, взрослых и людей серебряного возраста, а также для педагогов, волонтеров финансового просвещения и всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, на онлайн-мероприятиях эксперты расскажут, как распознать мошенника и не стать его жертвой, как безопасно совершать покупки в интернете, что делать, если вас или ваших близких все-таки удалось обмануть. Участники вебинаров узнают о распространенных психологических уловках и почему люди сами отдают аферистам свои сбережения, а также окунутся в историю финансового мошенничества.

«Неделю киберграмотности» открывает марафон квестов «Кибермошенники», «Финансовые пирамиды» и «Черные кредиторы», а далее в течение всей недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены.

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