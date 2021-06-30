В Ингушетии с 2019 года почти на 16% снизилось число неустроенных в семьи детей-сирот

«Просветительская деятельность и профилактические меры, принимаемые наряду с работой, проводимой надзорными органами в части ужесточения контроля над выявлением фиктивных заболеваний у родителей, якобы препятствующих воспитанию детей, и признанием их недееспособными, позволили снизить фактическое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 904 в 2019 году до 780 в 2021 году», — отметила Бокова.

По ее словам, начиная с 2007 года по настоящее время представителям указанной группы выплачивается ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 7 лет в размере 4580 рублей; от 7 до 14 лет — 4614 рублей; с 14 до 18 лет — 4637 рублей.

Также из федерального бюджета при определении опеки и усыновления производятся единовременные выплаты в размере 18 297,7 рублей, а в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также братьев и сестер, эта сумма увеличивается до 133 559 рублей.

В пресс-службе Главы и правительства региона напомнили, что реализация основных направлений в сфере решения социальных вопросов в Ингушетии осуществляется подпрограммой «Право ребенка на семью» республиканской целевой программы «Развитие образования». Предупреждение сиротства, создание условий для полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их передачи в семьи являются основными задачами подпрограммы.