В Ингушетии с 2022 по 2026 год отремонтируют 50 школ

В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации региона в Сунже, Назрани, Малгобеке, Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. На проведение ремонтных работ в этих общеобразовательных учреждениях выделено 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

«Несомненно, для обеспечения полноценного и качественного учебного процесса необходимо создать условия для развития личности ребенка, поэтому программа капремонта школ особенно актуальна и важна в условиях стремительно развивающегося мира. Создание современной школы позволит нам проводить работу с детьми в обновленных образовательных организациях и сократит разрыв между сельскими и городскими школами», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова, комментируя программу капремонта общеобразовательных организаций.

Напомним, программа инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» по всей стране отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.