В Ингушетии с 85-летием поздравили ветерана МВД Мурата Додова

Мурат Магомедович Додов в далеком 1963 году с отличием окончил Ташкентскую специальную школу милиции. Службу он начал в должности старшего оперуполномоченного ОБХСС Малгобекского городского отдела милиции. С 1985 по 1991 годы полковник работал в должности начальника следственного отдела МВД ЧИР, затем уже после образования Республики Ингушетия в составе России (4 июня 1992 года) начальником управления внутренних дел региона.

С названной должности Додов и уволился на пенсию по возрасту и выслуге лет, что не помешало ему продолжать активную деятельность. Именинник, даже будучи в почтенном возрасте, вносит важный вклад в дело патриотического воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел и гражданской молодежи, принимая участие в проводимых ветеранской организацией мероприятиях, отметили в пресс-службе МВД по республике.