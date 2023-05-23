В Ингушетии с 85-летием поздравили ветерана МВД Мурата Додова
В Ингушетии с 85-летием поздравили ветерана МВД по республике Мурата Додова. Коллегу навестил председатель совета ветеранов силового ведомства Магомедсали Котиев, который передал имениннику самые добрые пожелания от имени министра внутренних дел по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина и всего личного состава.
Мурат Магомедович Додов в далеком 1963 году с отличием окончил Ташкентскую специальную школу милиции. Службу он начал в должности старшего оперуполномоченного ОБХСС Малгобекского городского отдела милиции. С 1985 по 1991 годы полковник работал в должности начальника следственного отдела МВД ЧИР, затем уже после образования Республики Ингушетия в составе России (4 июня 1992 года) начальником управления внутренних дел региона.
С названной должности Додов и уволился на пенсию по возрасту и выслуге лет, что не помешало ему продолжать активную деятельность. Именинник, даже будучи в почтенном возрасте, вносит важный вклад в дело патриотического воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел и гражданской молодежи, принимая участие в проводимых ветеранской организацией мероприятиях, отметили в пресс-службе МВД по республике.