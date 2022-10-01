Пожарная безопасность

В Ингушетии с начала года не произошло ни одного лесного пожара

0

По состоянию на 30 сентября текущего года на землях лесного фонда Ингушетии пожаров не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 1 марта по 30 ноября 2022 года. В некоторых районах субъекта устанавливались II-IV классы пожарной опасности по условиям погоды.

Патрулирование лесных участков выполняется в установленном порядке. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров обеспечена готовность сил и средств, отмечается в релизе.

В Минприроды напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, отметив, что каждый пожар — стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе. Главные причины возникновения лесных пожаров — человеческий фактор и погода (жара, сухие грозы и ветер).

В экологическом ведомстве также предупредили о неотвратимости наказания, а в некоторых случаях и уголовного, за действия, ставшие причиной возгораний в лесу.

При обнаружении пожара в лесу или на прилегающих территориях, жителей региона просят оперативно сообщать на прямую линию лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный), либо по телефону 8 8734 72 11 50 или 8 960 434 70 01 (Назрановский лесопожарный центр).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент России подписал указ о начале осеннего призыва с 1 ноября
Судебные приставы Ингушетии взыскали штраф с водителя, сбившего пешехода
Восстановлена историческая справедливость и задан новый вектор развития России — Глава Ингушетии
За лето в Ингушетии летом отдохнули более 5 тыс. школьников
В прокуратуре Ингушетии действует специальная «горячая линия» по вопросам мобилизации
Четыре новых региона вошли в состав России
«Ингушэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов на территории региона
Один год и 8 месяцев колонии получил житель Ингушетии за кражи в мечети
Газовики Ингушетии выявили с начала года около 200 самовольных подключений
Глава Ингушетии принимает участие в церемонии подписании договоров с новыми территориями России
Более 670 млн руб. инвестируют в строительство коттеджного поселка в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 