В Ингушетии с начала года не произошло ни одного лесного пожара

Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 1 марта по 30 ноября 2022 года. В некоторых районах субъекта устанавливались II-IV классы пожарной опасности по условиям погоды.

Патрулирование лесных участков выполняется в установленном порядке. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров обеспечена готовность сил и средств, отмечается в релизе.

В Минприроды напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, отметив, что каждый пожар — стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе. Главные причины возникновения лесных пожаров — человеческий фактор и погода (жара, сухие грозы и ветер).

В экологическом ведомстве также предупредили о неотвратимости наказания, а в некоторых случаях и уголовного, за действия, ставшие причиной возгораний в лесу.

При обнаружении пожара в лесу или на прилегающих территориях, жителей региона просят оперативно сообщать на прямую линию лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный), либо по телефону 8 8734 72 11 50 или 8 960 434 70 01 (Назрановский лесопожарный центр).