Строительство

В Ингушетии с начала года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185

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В Ингушетии с начала текущего года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185. Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова.

Отмечалось, что в ближайшее время динамика значительно улучшится, поскольку правительство республики подписало распоряжения о передаче 35 объектов на баланс соответствующих государственных учреждений. Также в отношении 24 проектов ведется работа по определению балансодержателя.

Еще 61 объекту предстоит вынести решение о целесообразности или нецелесообразности завершения строительства. Остальные в данный момент либо достраиваются, либо ведутся работы по устранению недостатков. Тем не менее, если по возводимым объектам подрядчиками не будут соблюдаться установленные темпы и требования к качеству строительства, в отношении данных компаний будут приниматься соответствующие меры.

Фаттахов обратил внимание представителей курирующих ведомств, а в особенности Минстроя, что практика выставления претензий подрядчику за несвоевременное исполнение или невыполнение обязательств ими не применяется должным образом, информирует пресс-служба Глава и правительства региона.

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