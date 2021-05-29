В Ингушетии с начала года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185

Отмечалось, что в ближайшее время динамика значительно улучшится, поскольку правительство республики подписало распоряжения о передаче 35 объектов на баланс соответствующих государственных учреждений. Также в отношении 24 проектов ведется работа по определению балансодержателя.

Еще 61 объекту предстоит вынести решение о целесообразности или нецелесообразности завершения строительства. Остальные в данный момент либо достраиваются, либо ведутся работы по устранению недостатков. Тем не менее, если по возводимым объектам подрядчиками не будут соблюдаться установленные темпы и требования к качеству строительства, в отношении данных компаний будут приниматься соответствующие меры.

Фаттахов обратил внимание представителей курирующих ведомств, а в особенности Минстроя, что практика выставления претензий подрядчику за несвоевременное исполнение или невыполнение обязательств ими не применяется должным образом, информирует пресс-служба Глава и правительства региона.