В Ингушетии с начала года заключено более 2,3 тыс. социальных контрактов

Об этом в ходе рабочей встречи с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил министр труда и социального развития региона Хаджибекир Муталиев.

Калиматов отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для снижения уровня безработицы в республике, который сейчас является одним из самых высоких в стране.

«У нас очень трудолюбивые люди, важно вовлекать их в предпринимательскую деятельность и поддерживать в этом, проводить больше ярмарок вакансий, чтобы те предприятия, которые на сегодняшний день открылись и еще открываются на территории нашей республики могли предлагать безработным трудоустройство. Нельзя забывать и программах переобучения. Всегда можно переквалифицироваться и найти себя в новой сфере», — цитирует Главу Ингушетии его пресс-служба.

По словам Муталиева, в республике в текущем году наблюдается уменьшение численности безработных. Он привел данные Северо-Кавказстата, согласно которым, численность экономически активного населения за январь — июль 2022 года составила 276,4 тыс. человек., из них 198,2 тыс. заняты в экономике и 78,2 тыс. классифицируются как безработные. А общий уровень безработицы составляет 28,3 %.

«Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных, составила 27,3 тыс. человек, что на 11,7 тыс. человек меньше, чем в 2021 году. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2021 годом снизился на 4,8 % и составил 10,3%. Основной контингент зарегистрированных безработных граждан составляют мужчины — 14,1 тыс. человек или 52% от числа зарегистрированных безработных, женщины — 13,1 тыс. человек или 48%, из них молодежь в возрасте 16-29 лет составляет более 8,6 тыс. человек или 32%», — сказал министр.

По данным Минтруда республики, одной из главных причин сохраняющегося высокого уровня безработицы, по-прежнему, остается дефицит вакантных рабочих мест и связанные с этим низкие возможности устроиться на постоянную работу. Также росту безработицы в республике послужили ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и выплаты от 8 до 17 лет. Это привело к тому, что родители с нулевым доходом начали массово обращаться через личный кабинет для оформления.

Однако благодаря реализации в Ингушетии в 2022 году комплекса мер по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения, а также госпрограмм, инвестиционных проектов и мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, удалось трудоустроить более 10 тыс. человек.

Напомним, в 2021 году в республике на 56% был перевыполнен план по заключению социальных контрактов, общий охват составил 17 441 человек, а кассовое исполнение в 2021 году — 211, 86 млн рублей. Государственная социальная помощь на основе социального контракта малоимущим оказывается по четырем направлениям: содействие в поиске работы, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации.