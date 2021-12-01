В Ингушетии с начала года заключено порядка 3,2 тыс. социальных контрактов

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Свыше 3,2 тыс. малоимущих семей получили помощь в рамках социального контракта по линии Минтруда региона, заявил глава ведомства Хаджибекир Муталиев.

«Заключить соцконтракт смогли граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Для оформления соцконтракта жители могли обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, что уже сделало более 3,2 тыс. семей», — подчеркнул министр.

Муталиев отметил, что, учитывая, что в республике более 30 тысяч семей, которые могут получить эту помощь, при заключении социального контракта власти решили поддержать тех, кто больше всех в ней нуждается и кто в первоочередном порядке сдал документы в клиентские службы.

При этом Муталиев уточнил, что в регионе с начала 2021 года заключено порядка 3,2 тыс. социальных контрактов, а с учетом членов семьи помощь получили более 12 тысяч человек.

Напомним, соцконтракт — инструмент помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мера поддержки предполагает не просто выплаты, а целый план действий для решения проблемы. С помощью социального контракта можно найти работу, открыть свое дело, повысить доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Получатель должен повысить доходы своей семьи, в том числе путем реализации той или иной продукции при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, либо ведения личного подсобного хозяйства. Также предусмотрено осуществление других мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.

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