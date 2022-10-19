В Ингушетии с помощью беспилотника мониторят паводкоопасные участки на реках

Очередная проверка проведена в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Благодаря беспилотнику сотрудники МЧС смогли визуально на мониторе компьютера увидеть все опасные места на русле реки «Сунжа», где обычно бывают заторы из-за кустарников и упавших деревьев.

«Летательный аппарат с высоты птичьего полета обследовал русло реки на протяжении нескольких километров и зафиксировал все это на фото и видеосъемке», — отметил в пресс-службе МЧС по региону.