В Ингушетии с понедельника отправили школьников на каникулы из-за нового штамма «омикрон»

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции каникулярный период для обучающихся общеобразовательных организаций республики переносится на период с 25 января по 2 февраля текущего года вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля 2022 года.

Приказ был оперативно доведён до учителей и родителей школьников.