Профилактика

В Ингушетии с понедельника отправили школьников на каникулы из-за нового штамма «омикрон»

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Минобрнауки Ингушетии издало приказ от 24 января о переносе каникул в связи с высоким риском развития новой коронавирусной инфекции у детей.

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции каникулярный период для обучающихся общеобразовательных организаций республики переносится на период с 25 января по 2 февраля текущего года вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля 2022 года.

Приказ был оперативно доведён до учителей и родителей школьников.

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