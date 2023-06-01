В Ингушетии с представителями национально-культурных общин обсудили актуальные вопросы
Начальник отдела по внешним связям и национальной политике Миннаца Ингушетии Асхаб Паров провёл рабочую встречу с руководителями национально-культурных общин республики.
Как сообщили в ведомстве, на мероприятии обсуждались меры, принимаемые руководителями НКО, по профилактике антинаркотической деятельности среди своих соотечественников.
До участников встречи также были доведены рекомендации по противодействию деструктивных действий со стороны украинских спецслужб и коллективного Запада по внесению разлада среди национальностей, проживающих на территории РФ.
Отмечается, что также были затронуты организационные вопросы, связанные с подготовкой предстоящих мероприятий, посвященных Дням национальных культур.
Представители национально-культурных объединений республики задали интересующие вопросы и внесли предложения по реализации Дней нацкультур.