В Ингушетии с учащимися школ повторяют правила электробезопасности

Энергетики напомнили детям, что такое электрический ток, повторили правила поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами в быту.

Ребята узнали, как нужно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к энергообъектам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий электропередачи, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП.

Школьники ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь.

В завершение занятия дети получили красочные памятки и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

«И взрослым, и детям необходимо быть бдительными и соблюдать определенные правила при взаимодействии с электричеством. Наши специалисты учат тому, как обезопасить себя и, конечно, других людей. Чтобы школьники лучше усваивали информацию, мы стараемся не просто провести лекцию, но и в максимально интересной и игровой форме закрепить полученные знания. Ребята учатся ходьбе «гусиным шагом», разгадывают загадки, смотрят мультфильмы. Как правило, у детей всегда возникает много вопросов — энергетики на каждом уроке сдают настоящий экзамен», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты филиала «Ингушэнерго» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети». В программу входят организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют ролики по электробезопасности на телеканалах, радио и социальных сетях.