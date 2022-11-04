В Ингушетии с участием Главы республики открыли реконструированную дорогу

Трасса муниципального значения сильно нуждалась в ремонте, за много лет дорожное покрытие пришло в негодность и вызывало множество нареканий у местных жителей. Сегодня, благодаря проведенному ремонту, жители Али-Юрта и Экажево могут безопасно и беспрепятственно добираться до пункта назначения.

Подрядчиками на объекте проведен большой объем работ: было снято старое дорожное покрытие, укреплено основание и уложено два слоя асфальтобетонной смеси. Проведены работы по устройству тротуара длиной 4,5 тыс. погонных метров, обустройству съездов, пешеходных переходов. Также проведены работы по укреплению обочин, нанесению разметки и установке дорожных знаков. Полностью реконструкция объекта обошлась региональному бюджету в 154,7 млн рублей.

«Данная дорожная коммуникация крайне важна для жителей всех возрастов, для оперативного и комфортного, безопасного передвижения пассажиров и грузов. По этой дороге на третьем километре строится новая школа в сельском поселении Али-Юрт на 704 места в рамках нацпроекта, а чуть дальше строится центральная мечеть.

Говоря о важности хороших дорог для подобных мест, Президент России Путин подчеркнул, что «всем известно, что бездорожье — это главный бич сельской местности. Отсутствие нормальных дорог лишает людей возможности изменить жизнь, «съедает» усилия государства по поддержке сельских территорий, тормозит развитие любой инициативы: в области образования, здравоохранения, досуга», — отметил Калиматов в своем выступлении.

Глава региона считает, что в Ингушетии в настоящий период, благодаря масштабной помощи Москвы, происходит процесс реконструкции и строительства опорной сети автодорог, осуществляется значительный объем работ по республиканским дорогам.

«Надежные, прекрасные трассы и магистрали у нас появились в местах, где бездорожье многие годы было огромной проблемой. Помимо автотранспортной связи между крупнейшим сельским поселением Экажево и Али-Юртом, мастера дорожного строительства решают и другие важные задачи. В настоящее время в Ингушетии дорожными строителями осуществляется капитальный ремонт девятикилометровой автодороги «Яндаре-Сурхахи», ожидается ремонт дороги «Сурхахи — Алхасты» и по другим направлениям», — сказал руководитель субъекта.

Жители сел поблагодарили Калиматова и работников дорожного хозяйства за внимание к проблемам населенных пунктов и отметили, что для них обновленная дорога — это большой подарок.

По сложившейся традиции, после зеленого сигнала светофора первыми по открытой дороге проехались рабочие КамАЗы.