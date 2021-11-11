Коронавирус

В Ингушетии самая высокая смертность от Covid-19 среди пациентов старше 50 лет

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За время пандемии Covid-19 в Ингушетии умерло 390 человек. Самая высокая смертность наблюдается среди лиц старше 50 лет.

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Татьяна Голиковой с участием заместителя главы правительства республики Марьям Амриевой.

В регионе действует режим повышенной готовности: наряду с другими ограничениями, запрещено проведение массовых и публичных мероприятий с очным присутствием жителей, переведены на удаленную работу лица старше 60 лет, сохраняется масочный режим.

По словам Амриевой, имеется резерв свободных коек, развернуты дополнительные места. Общий фонд — 520 коек. Что касается вакцинации, то первым компонентом привились 165 417 человек (68% от количества подлежащего вакцинации населения), вакцинацию прошли полностью — 156 702.

При этом, как было отмечено, в республике низкие темпы вакцинации по сравнению с другими регионами.

В медицинских организациях созданы прививочные бригады в составе 3-х человек. Продолжают функционировать 27 пунктов вакцинации, в том числе 5 передвижных и 10 выездных мобильных бригад.

Вице-премьер России отметила, что оснований для расслабления пока нет и необходимо продолжать соблюдение всех мер безопасности, а также ускорить темпы вакцинации населения, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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