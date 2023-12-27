Рейтинг

В Ингушетии самое дешевое первичное жилье

0

Ингушетия в лидерах среди субъектов страны с самыми низкими ценами за квадратный метр первичного жилья.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, стоимость квадратного метра в новостройках республики составляет 40,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем по России.

На втором и третьем местах расположились Кабардино-Балкария (51,5 тыс. рублей) и Смоленская область (53,9 тыс. рублей).

Отмечается, что данный рейтинг составлен аналитиками интернет-сервиса «Домклик» на основе исследования ипотечных сделок Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первый зампред правительства Ингушетии навестил единственного в регионе участника ВОВ
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
В Карабулаке Ингушетии в сварочном цехе произошел пожар
Правоохранители Ингушетии нашли у приезжего из Татарстана более 120 граммов мефедрона
Власти Ингушетии приобрели для особенных детей 10 тыс. новогодних подарков
Футбольная школа «Вайнах» из Ингушетии стала победителем турнира в Пятигорске
Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки
Главные врачи медицинских организаций Ингушетии приняли участие в акции «Елка желаний»
Глава Назрановского района Ингушетии исполнил желание ребенка из села Долаково
За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края
Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»

Главное

Яндекс.Метрика

 