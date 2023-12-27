В Ингушетии самое дешевое первичное жилье

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, стоимость квадратного метра в новостройках республики составляет 40,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем по России.

На втором и третьем местах расположились Кабардино-Балкария (51,5 тыс. рублей) и Смоленская область (53,9 тыс. рублей).

Отмечается, что данный рейтинг составлен аналитиками интернет-сервиса «Домклик» на основе исследования ипотечных сделок Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год.