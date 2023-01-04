ДТП

В Ингушетии сбили женщину-пешехода

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18-летний житель города Карабулака, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии накануне сбил местную жительницу, переходившую проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

Пострадавшая, 1972 года рождения, госпитализирована в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Транспортное средство доставлено в ОМВД России по Назрановскому району. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

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