В Ингушетии сбили женщину-пешехода
18-летний житель города Карабулака, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии накануне сбил местную жительницу, переходившую проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.
Пострадавшая, 1972 года рождения, госпитализирована в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
Транспортное средство доставлено в ОМВД России по Назрановскому району. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.