В Ингушетии семь новых школ готовы к открытию к 2022 учебному году

«Семь общеобразовательных учреждений готовы к вводу в эксплуатацию. Школы построены в целях ликвидации третьей смены обучения в рамках нацпроекта «Образование». По одному образовательному учреждению построено в сельских поселениях Троицкое, Яндаре, Экажево, и по две школы в городах Назрань и Сунжа», — сказал собеседник.

По его словам, техническое сопровождение и строительный контроль вели инженеры отдела строительного контроля ГУП «УКС РИ».

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.