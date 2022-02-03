Нацпроекты

В Ингушетии семь новых школ готовы к открытию к 2022 учебному году

0

В семи населенных пунктах Ингушетии завершено строительство общеобразовательных учреждений на 720 мест, они готовы принять новый учебный поток к 2022 учебному году, сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства региона.

«Семь общеобразовательных учреждений готовы к вводу в эксплуатацию. Школы построены в целях ликвидации третьей смены обучения в рамках нацпроекта «Образование». По одному образовательному учреждению построено в сельских поселениях Троицкое, Яндаре, Экажево, и по две школы в городах Назрань и Сунжа», — сказал собеседник.

По его словам, техническое сопровождение и строительный контроль вели инженеры отдела строительного контроля ГУП «УКС РИ».

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась встреча с представителями ингушских диаспор Европы и Москвы
Федерация регби Ингушетии приглашает студентов ИнгГУ стать участниками спортивной команды
В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел исторический час для школьников, посвященный национальному костюму
В Министерстве культуры Ингушетии представили нового руководителя ведомства
Два человека стали жертвами Covid-19 в Ингушетии за сутки
Жителю Ингушетии грозит до 15 лет тюрьмы за помощь террористам из «Имарат Кавказ»
Covid-19 за сутки выявлен у 286 жителей Ингушетии
Житель Ингушетии в ходе драки отправил в больницу с ножевыми ранениями двух своих оппонентов
Секретарь Магасского отделения «Единой России» возглавит Минкультуры Ингушетии
При поддержке сотрудников Росгвардии в Ингушетии задержаны подозреваемые в совершении правонарушений
В сельском поселении Кантышево Ингушетии продолжается строительство детского сада на 220 мест

Главное

Яндекс.Метрика

 